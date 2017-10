Adri van Tiggelen te gast in FC Rijnmond

Adri van Tiggelen is zondagavond te gast in FC Rijnmond. De voormalig voetballer en voetbaltrainer schuift aan naast Emile Schelvis, Ruud van Os en presentator Bart Nolles. De uitzending begint om 20.15 uur op TV en is live te volgen via Facebook.

In de uitzending wordt de nederlaag van Sparta tegen Ajax besproken en het puntverlies van Feyenoord tegen PEC. Daarnaast laten de analisten hun licht schijnen over de wedstrijd van Excelsior tegen ADO.