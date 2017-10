Drukte op de weg richting het strand

De stranden van Rockanje, Ouddorp en Hoek van Holland zijn altijd populair

Op de wegen richting de stranden is het zondag druk. Dat is in onze regio onder meer op de N57 richting Rockanje en Hellevoetsluis en op de N59 van Goeree-Overflakkee.

Ook bij Wassenaar (A44) staat een flinke file. Dit heeft onder andere te maken met omrijders vanwege de dichte A4, maar ook met extra strandgangers. Blijdorp

Niet alleen het strand is populair: zondagmorgen vroeg was Diergaarde Blijdorp zo populair dat ook daar drukte op de wegen werd gemeld. Voorbereiden

De Verkeersinformatiedienst (VID) adviseert automobilisten van te voren hun route te checken op eventuele files en wegafsluitingen. Aan het einde van de dag moet het verkeer ook rekening houden met files: de strandgangers gaan namelijk ook weer terug richting huis. Hierdoor verwacht de VID aan het einde van de middag ook veel vertraging.