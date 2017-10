Hockeyderby Victoria-Rotterdam in evenwicht

De Rotterdamse hockeyderby in de Overgangsklasse tussen de vrouwen van Victoria en HC Rotterdam is onbeslist geëindigd. Na 70 minuten stond er 2-2 als eindstand op het scorebord.

Het leek een makkelijke middag te worden voor Rotterdam, want halverwege de tweede helft was er door doelpunten van Alicia Lisapaly en Annebregt Rietveld een 2-0 voorsprong. Vicoria wist zich echter knap in het duel terug te vechten en het waren Mady Hof (uit een strafbal) en Veerle Lubbers die er uiteindelijk 2-2 van maakten. Rotterdam was koploper in de Overgangsklasse maar is die plek kwijt aan stadgenoot Leonidas dat zondag bij Rood Wit met 1-0 won. Victoria is de nummer 7 van de Overgangsklasse.

De KNHB voert volgend seizoen een aantal wijzigingen door. Één daarvan is de invoering van de Promotieklasse, die tussen de Overgangsklasse en Hoofdklasse in komt. Zowel Rotterdam als Victoria willen zich daar graag voor plaatsen. In Sportclub Rijnmond is maandag op tv te zien hoe beide clubs aankijken tegen de nieuwe competitie-opzet.