Drukte bij Diergaarde Blijdorp

Dit jaar zijn er in Blijdorp twee rode panda's geboren

Het is opvallend druk bij Diergaarde Blijdorp deze zondag. Dit onder meer door het mooie weer, het begin van de herfstvakantie en een kortingsactie van de dierentuin.

“Vanochtend hadden we al meer mensen dan normaal in de tuin rondlopen”, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse dierentuin. “We verwachten vandaag een grote drukte, maar dat zal niet exorbitant worden: er is nog voldoende parkeerplek en iedereen kan nog gewoon naar binnen.”

De populariteit van de dierentuin zorgde zondagmorgen vroeg voor drukte op de A13 en A20 en de toegangswegen in de stad naar Blijdorp.

Diergaarde Blijdorp viert dit jaar de 160e verjaardag. Bezoekers kunnen tot en met 31 oktober voor slechts 12,50 euro een toegangskaartje kopen.