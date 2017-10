Te weinig voorlichting aan buitenlandstagiaires

Hogeschool Rotterdam doet het niet al te best als het gaat om het begeleiden en voorlichten van studenten die in het buitenland hun stage doen.

Dat blijkt uit onderzoek van Reporter Radio, waaraan 545 HBO-studenten meededen.

De Hogeschool Rotterdam komt niet goed uit de bus. Van de 107 studenten die de enquête van Reporter Radio invulden, geven er 31 aan dat ze zich in de steek gelaten voelen door de opleiding (28,97%). Bovendien zegt bijna de helft dat de opleiding hen niet goed heeft ingelicht over cultuurverschillen en mogelijke risico’s in het land van de stage.

In een reactie op de voorgelegde enquête-uitslagen zegt de Hogeschool Rotterdam dat ze het signaal van de studenten serieus neemt en nader onderzoek zal doen om te kijken hoe ze bestaande stage-activiteiten kan verbeteren.

"Wij vinden goede voorlichting en begeleiding belangrijk, juist omdat een stage in het buitenland vaak veel impact heeft." De school geeft ter voorbereiding op een buitenlandstage een informatiebeurs, organiseert activiteiten per opleiding, zorgt voor een website specifiek voor buitenlandstages en informatie over culturele verschillen. De hogeschool vindt de resultaten van Reporter Radio opvallend, omdat deze niet terug te zien zijn in bijvoorbeeld stageverslagen.

De resultaten waren ook onbekend bij de Vereniging Hogescholen. “We zullen dit onder de aandacht brengen van onze leden”, laat de vereniging op Radio 1 weten.Jaarlijks gaan duizenden HBO-studenten naar het buitenland om stage te lopen.