Ruime nederlaag voor Rotterdam Basketbal

Forward Lease Rotterdam Basketbal is zondag in het Topsportcentrum van Rotterdam tegen een flink verlies aangelopen. Donar Groningen overklaste de Rotterdammers in eigen huis met 108-68.

In de eerste kwart nam de landskampioen al een flink voorschot (11-34). Rotterdam Basketbal keek na de tweede kwart tegen een 32-58 achterstand aan. Uiteindelijk wist Donar Groningen een verschil van veertig punten eruit te persen (68-108). Na drie wedstrijden heeft Rotterdam Basketbal in de dutch basketball league nog geen punten. Ook Basketbal Academie Limburg en de Den Helder Suns verloren tot nu toe alles. Volgende week zaterdag spelen de Rotterdammers in Friesland de uitwedstrijd tegen Aris Leeuwarden.