Koolwijk: 'Veerkracht getoond en terug geknokt'

Ryan Koolwijk

Ryan Koolwijk kan zijn geluk niet op bij Excelsior. De Rotterdammers wonnen in Den Haag met 2-1 van ADO, maar het had niet veel gescheeld of de Kralingers gingen in de slotfase met minder dan drie punten naar huis. "Angst is een groot woord, maar ik denk dat we van geluk mogen spreken dat we hier met drie punten weggaan", aldus de aanvoerder van Excelsior.

Volgens Koolwijk maakte Excelsior het verschil in de beginfase van het duel. "Ik denk dat de vroege voorsprong ons geholpen heeft in deze wedstrijd", zegt de middenvelder. "ADO kwam, denk ik, onnodig op 1-1. Maar ik denk dat we veerkracht hebben getoond en ons in de wedstrijd hebben terug geknokt." Wederom behaalt Excelsior een goed resultaat in een uitwedstrijd. "Maar we moeten laten zien dat we ook thuis punten kunnen pakken", vertelt Koolwijk. "De komende wedstrijd tegen Sparta is daar een uitgelezen wedstrijd voor."