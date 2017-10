Van Tiggelen in FC Rijnmond: 'Boëtius kan de pineut zijn'

Adri van Tiggelen in FC Rijnmond

Nu Nicolai Jørgensen weer wedstrijd fit is, moet Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst in de aanvalslinie keuzes gaan maken. Wie moet hij slachtofferen? De Rotterdammers kwamen tegen PEC Zwolle (0-0) niet tot scoren en kunnen de Deense spits in de Champions League goed gebruiken. "Jean-Paul Boëtius kan voor dinsdag tegen Shakhtar Donetsk de pineut zijn", aldus Adri van Tiggelen in FC Rijnmond.

Presentator Bart Nolles ontving naast De Spijker ook Emile Schelvis en Ruud van Os aan tafel. Niet alleen het gelijkspel van Feyenoord werd besproken. Er was ook aandacht voor de goede uitoverwinning van Excelsior tegen ADO Den Haag (1-2). De ploeg van coach Mitchell van der Gaag is terug te vinden op de tiende plek. Verder trekken de donkere wolken boven Rotterdam-West. Sparta staat na de 4-0 nederlaag tegen Ajax in de eredivisie op de laatste plaats. De mannen van FC Rijnmond bespraken de positie van Sparta-trainer Alex Pastoor bij een eventueel verlies in de Rotterdamse stadsderby van volgende week tegen de buren uit Kralingen.