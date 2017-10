Vijf jaar na de Kunsthalroof: alle daders vrij en schilderijen door vuur verslonden

Precies vijf jaar geleden is de Kunsthal in Rotterdam wereldnieuws. Roemeense dieven breken in de nacht van 15 op 16 oktober 2012 een beveiligingsdeur open en nemen zeven kunstwerken van onder anderen Claude Monet, Pablo Picasso en Henri Matisse mee.

RTV Rijnmond brengt het nieuws over de diefstal als eerste. Verslaggever Marion Keete meldt zich om 07:15 uur op de radio. "Ik kan nog niet veel zeggen, maar ik heb een woordvoerder van de politie gesproken en het zou hier gaan om een kunstroof."

Ze weet nog goed hoe het daarna ging. "Ik ben rondjes om de Kunsthal gaan lopen om te kijken of ik sporen van inbraak kon vinden, maar ik zag echt niks. Tot ik met een fotograaf voor het raam van de tentoonstelling Avant-Gardes ging staan en zag dat er een schilderij ontbrak. Nadat ik daar een foto van twitterde, ging het snel en stond hier veel meer pers."

Beveiliging



In de dagen na de roof barst de discussie los over de beveiliging van het museum. De dieven zouden wel heel makkelijk zijn binnengekomen door twee branddeuren aan de achterkant van het pand te forceren.

In eerste instantie noemt directeur Emily Ansenk van de Kunsthal de beveiliging 'state of the art', maar zij komt daar in de dagen na de roof op vragen van verslaggever Ron van de Rhee op terug. "Met de kennis van nu hadden we dat anders moeten inrichten", zegt zij. Na een flinke verbouwing van de Kunsthal is ook de beveiliging aangepakt.

Tegen de lamp



De Roemeense kunstrovers hebben geen idee wat ze met de schilderijen aan moeten en gaan gauw terug naar Carcaliu, de geboorteplaats van Radu, de hoofdverdachte. Daar zoeken ze een koper.

Lex Boon, nu journalist voor het Parool, schrijft voor NRC een uitgebreide reconstructie over de Kunsthalroof. "Via via komen ze terecht bij de kunsthandelaar. Die vraagt een bevriende kunsthistoricus om ook bij de afspraak te zijn, want hij vertrouwt het niet."

Mariana Dragu, kunsthistoricus, ziet de werken en denkt: dit kan niet waar zijn! Na een paar tests kan ze niet anders dan concluderen dat dit om gestolen werken gaat.

Uiteindelijk wordt de politie gealarmeerd en na het onderzoeken van telefoongesprekken en het bekijken van bewakingsbeelden van de Kunsthal komen de daders in beeld.

Iedereen weer vrij



Ze worden veroordeeld in Roemenië. "Ik was graag bij die rechtszaak geweest", zegt rechtbankverslaggever Paul Verspeek. "Maar de verdachten waren al in Roemenië. Er is wel een delegatie van de rechtbank in Rotterdam naar Roemenië gegaan, maar die hebben de strijd om deze prestigieuze rechtszaak verloren."

Uiteindelijk vallen de straffen niet hoger uit dan vijf jaar. Drie van de daders posten zelfs een foto op Facebook om te laten zien dat ze weer samen zijn. Eronder staat - vrij vertaald - de tekst: vriendschap overwint alles. De bende is weer compleet.

Met de schilderijen loopt het slecht af. Olga, de moeder van Radu heeft de peperdure doeken verbrand. Om haar zoon te beschermen. Geen schilderijen, geen misdaad, is de redenering.

Later trekt zij die verklaring terug. Maar in de asresten van haar oven zijn sporen van verf gevonden die gebruikt werd ten tijde van Matisse, Picasso en Monet.

Los eindje



Natasha T. is nog altijd verdachte in de zaak. Zij zou de schilderijen hebben verstopt. Natasha is de enige die in Rotterdam werd aangehouden en het is niet duidelijk wat het Openbaar Ministerie met haar gaat doen.

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek: "Ik weet dat de molens hier bij de rechtbank en justitie traag draaien, maar we zijn vijf jaar na dato en het is nog steeds niet duidelijk. Zij was vast niet het brein achter de roof."

7 Minuten kijkt deze week terug op de Kunsthalroof met Marion Keete, Lex Boon, Mira Feticu en Paul Verspeek.