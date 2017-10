Sapperdeflap! Pipo de Clown weer op tv

De nieuwe Pipo en Klukkluk duiken onder meer op in Nieuwpoort

Pipo de Clown is terug van weggeweest. Met zijn oude maatjes Mamaloe, Klukkluk en Dikke Deur is hij weer te zien op tv. RTL Telekids zendt vanaf 16 oktober tien gloednieuwe afleveringen uit. Daarin beleeft Pipo avonturen in onder meer Nieuwpoort.

Waar Pipo de Clown tussen 1950 en 1980 een echt familieprogramma was, mikt RTL nu vooral op kleuters. De verhalen zijn ook een stuk sneller, zegt producent Michael Van Hoorne uit Molenaarsgraaf. "Vroeger duurde een aflevering een half uur, nu is het een afgerond verhaal van tien minuten." Aan het karakter van Pipo is niet veel gesleuteld. Van Hoorne: "Hij is nog steeds een lieve clown die zich verwondert over de natuur. Dat probeert hij over te brengen op de kinderen." Ook het einde van het programma is nog hetzelfde: "Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, stttttt...." Pipo zal vanaf mei ook in het theater te zien zijn. En er zijn plannen voor een nieuwe serie van tien afleveringen en een bioscoopfilm. Commentaar van Pipo? "Sapperdeflap!"