Bijna anderhalf miljoen kijkers voor documentaire over Kuyt

De documentaire over het laatste voetbaljaar van Dirk Kuyt is zondagavond bekeken door 1,4 miljoen mensen. Ze zagen de speler van Feyenoord tijdens wedstrijden, invalbeurten en op de reservebank.

De maakster van de documentaire, Deborah van Dam, sprak ook met familie, vrienden en kennissen van Kuyt.

De aanvoerder maakte Feyenoord op de laatste dag van de voetbalcompetitie landskampioen met een hattrick. Het was achttien jaar geleden dat de club de titel pakte.

De documentaire over Kuyt was trouwens niet het best bekeken programma van de zondagavond. Geen enkele productie kon op tegen Heel Holland Bakt, dat drie miljoen kijkers trok.