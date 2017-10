CNV: werken met vervuild grit moet in personeelsdossier

Met asbest vervuild grit is onder meer gebruikt het stralen van de Willemsbrug in Rotterdam

Werknemers die in aanraking zijn gekomen met grit dat is verontreinigd met asbest moeten dat in hun dossier laten zetten. Dat adviseert vakbond CNV na het nieuws dat een bedrijf in Papendrecht verontreinigd straalmiddel heeft verkocht.

De bond wijst erop dat mensen vaak pas na tientallen jaren ziek kunnen worden van asbestdeeltjes. Om in aanmerking te komen voor een schadeclaim moeten ze dan kunnen bewijzen dat de besmetting bij een bedrijf heeft plaats gevonden. Het CNV vindt verder dat mensen pas weer aan het werk moeten op een besmette plek als alle asbest gegarandeerd is opgeruimd. Is dat niet gebeurd, dan mogen ze werk weigeren op basis van de Arbowet.