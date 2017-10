Nieveld duikt op bij FC Dordrecht

Norichio Nieveld traint mee bij FC Dordrecht. De oud-verdediger van onder meer Feyenoord en Excelsior zit sinds het einde van het vorig seizoen zonder club en is transfervrij. Hij kwam vorig seizoen uit voor het uit de eredivisie gedegradeerde Go Ahead Eagles.

Aan de start van deze voetbaljaargang was Nieveld nog op proef bij VVV Venlo, maar dat liep op niets uit. De Rotterdammer belde zelf met trainer Gérard de Nooijer om te vragen of hij mee mocht trainen. Aan het einde van de week wordt bekeken in hoeverre de speler en de club iets voor elkaar kunnen betekenen.