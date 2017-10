Record: warmste 16 oktober ooit!

Archieffoto IJssalon Capri in Rotterdam doet goede zaken Op het strand werd het later op de dag steeds drukker

Het is de warmste 16 oktober ooit gemeten. In Rotterdam stond de thermometer rond het middaguur op 21,8 graden. Daarmee is het oude record uit 1987 verpulverd, zegt weerman Ed Aldus van RTV Rijnmond. Toen was het op 16 oktober 20,4 graden.

Op Rotterdam Airport liep het kwik maandag op naar 24,6 graden en zo warm is het op 16 oktober nog nooit geweest. Waarnemingen op Rotterdam Airport begonnen in 1956. De warme lucht komt oorspronkelijk uit Marokko en kon mede door de orkaan Ophelia onze kant op stromen. Het warmst werd het maandag in Maastricht en Eindhoven. Daar liep de temperatuur op naar maar liefst 25,5 graden. Het is pas twee keer eerder voorgekomen dat het na 15 oktober 25 graden of hoger werd.