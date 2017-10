Warmterecord!

Archieffoto IJssalon Capri in Rotterdam doet goede zaken Op het strand werd het later op de dag steeds drukker.

Het is de warmste 16 oktober ooit gemeten. In Rotterdam stond de thermometer rond het middaguur op 21,8 graden. Daarmee is het oude record uit 1987 verpulverd, zegt weerman Ed Aldus van RTV Rijnmond.

Toen was het op 16 oktober 20,4 graden. Waar de temperatuur vandaag precies op uitkomt is nog niet te zeggen.