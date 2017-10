Martin Huisman: levenslang moet écht levenslang zijn

Martin Huisman, de vader van het Meisje van Nulde, vindt dat alle moordenaars in Nederland standaard levenslange gevangenisstraf moeten krijgen. Ook zouden ze geen invloed meer mogen hebben op het al dan niet opleggen van tbs door de rechter.

Huisman reageert daarmee op het nieuws over Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Anne Faber.

P., veroordeeld voor verkachting, geweld en afpersing, kwam vervroegd uit de gevangenis en ontliep tbs doordat hij weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Dat zou anders moeten, vindt Martin Huisman. "Het is te bizar voor woorden dat een dader daar zelf over kan beslissen."

Huisman reisde maandgaochtend naar het Binnenhof in Den Haag, waar hij zonder afspraak een gesprek wilde met een Tweede Kamerlid of minister Blok van Justitie. Dat lukte niet. Het is herfstreces in de politiek.

Een ambtenaar raadde hem aan om een petitie te beginnen en die aan later aan te bieden aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie. Huisman is vast van plan dat te gaan doen.

Huisman is de vader van Rowena Rikkers, ook wel bekend als het meisje van Nulde. Zij stierf in 2001 aan de gevolgen van mishandeling door Mike J., de nieuwe vriend van haar moeder.

J. zaagde het lichaam van de 4-jarige Rowena in stukken en verstopte die in een vriezer. Later verspreidde hij de lichaamsdelen door het land.

De romp en een handje van de kleuter werden teruggevonden bij strand Nulde, haar hoofdje bij de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland.

Mike J. kreeg in 2003 twaalf jaar celstraf en tbs. Volgend jaar mag hij hoogstwaarschijnlijk met onbegeleid verlof uit de tbs-kliniek.