Overvaller wrikt met zeep ringen van vingers oude vrouw

Een 90-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam is in haar eigen huis op onorthodoxe manier beroofd van haar sieraden. De dief gebruikte zeep om de ringen van haar handen te wrikken.

De man kwam met een babbeltruc binnen. Hij deed alsof hij van het elektriciteitsbedrijf was.

In het huis zette hij de vrouw in een stoel en gebruikte de zeep in om de ringen te bemachtigen. Ook nam hij haar ketting en oorbellen mee.

De overval gebeurde zaterdag in een huis aan de Jacobsweer in Hardinxveld-Giessendam. De vrouw was zo geschokt dat ze de politie geen goede beschrijving kon geven van de dader.