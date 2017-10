Pogba traint mee bij FC Eindhoven

Mathias Pogba staat weer op het trainingsveld. De oud-Spartaan trainde maandagochtend mee bij eerstedivisionist FC Eindhoven. Hij wil eerst helemaal fit te worden en zowel Pogba als de Brabantse club hebben de intentie om daarna verder te gaan.

De Guinees-Franse spits besloot begin augustus om Sparta te verlaten, omdat hij zich niet kon vinden in de rol die Sparta-trainer Alex Pastoor voor hem weggelegd had. Vorig seizoen kwam Pogba tot vier goals in het Sparta-shirt.