Primeur bij Feyenoord-PEC Zwolle

Chris Pitty als eerste ballenmeisje in de Kuip

Voor het eerst in de geschiedenis van Feyenoord was er afgelopen weekend een ballenmeisje in de Kuip. De 13-jarige Chris Pitty uit Sassenheim werd uit de vele aanmeldingen uitgekozen om afgelopen zaterdag tijdens Feyenoord-PEC Zwolle de ballen terug te geven aan de spelers.

Voor Pitty, die zelf een seizoenskaart heeft bij Feyenoord, kwam een droom uit. Normaal gesproken zijn er bij wedstrijden van Feyenoord alleen maar ballenjongens, maar Pitty heeft nu de primeur. Voor de wedstrijd had ze ook nog een ontmoeting met Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst.