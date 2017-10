Sinouh: 'Duel met Excelsior cruciaal voor positie Pastoor'

Sparta is na afgelopen weekend de nieuwe hekkensluiter in de eredivisie. Oud-doelman Khalid Sinouh vreest voor de positie van trainer Alex Pastoor bij een nieuwe nederlaag in de stadsderby tegen Excelsior. ''Als Sparta dat duel verliest, dan ontstaat er voor Alex Pastoor een onhoudbare situatie. De supporters zullen zich dan ook mengen'', aldus de voormalig keeper.

Sinouh vindt dat Pastoor zijn tactiek moet aanpassen door meer zekerheden in te bouwen. ''Defensieve zekerheid op basis van ervaring, met wat snelle mensen voorin. Maar ik ben bang dat hij dat niet doet. Pastoor houdt waarschijnlijk toch vast aan zijn aanvallende filosofie. Je hoeft niet altijd het spel te maken. Je kan ook achterin de boel dichtgooien.''

In het seizoen 2012/2013 werkte Sinouh bij NEC samen met Pastoor. ''Een vakman, die niets aan het toeval over laat. Hij is 24 uur per dag met zijn vak bezig. Maar, hij houdt ook vast aan zijn visie. Daar moet je ook flexibel in kunnen zijn. Hij zal toch aanpassingen moeten doen. We gaan aankomend weekend tegen Excelsior zien of hij dat doet. Ik ben bang dat ze in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen. Ik hoop dat ze eruit komen. De wedstrijd tegen Excelsior zal cruciaal zijn'', aldus de oud-doelman.