Dames Victoria en HC Rotterdam zijn ambitieus

Victoria - Rotterdam

Door het 2-2 gelijkspel tussen Victoria en Hockeyclub Rotterdam is die andere club uit de Maasstad koploper in de Overgangsklasse: Leonidas. De drie Rotterdamse clubs hebben met hun hoogste damesteam maar één doelstelling en dat is kwalificeren voor de nieuw te vormen promotieklasse.

De promotieklasse moet zorgen voor een betere aansluiting met de hoofdklasse. Een goede zaak vinden alle betrokkenen. "Wij speelden vrijdag voor de beker tegen HDM en je merkt dat het verschil groot is. Vooral op conditioneel vlak", erkent Rotterdam-speelster Lotte de Heer."Je ziet dat de promovendi er vaak direct weer uit kelderen, dus misschien dat daar nu verandering in komt", hoopt Daphne Voormolen van Victoria. De eerste vijf clubs uit de twee overgangsklasses plaatsen zich direct voor de promotieklasse. De nummers zes en zeven spelen play-offs voor plaatsing.