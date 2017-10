Geen gezondheidsrisico's na asbestonderzoek Hollandia

Het personeel van Hollandia in Krimpen aan den IJssel is vandaag weer aan het werk. Donderdag en vrijdag lag het staalconstructiebedrijf stil na de vondst van met asbest verontreinigd grit.

Er is onderzoek gedaan op het terrein van Hollandia. Er is in een hal asbest gevonden, maar de concentraties zijn zo laag dat er geen gezondheidsrisico's zijn, zegt het bedrijf.

Er vindt nog aanvullend onderzoek plaats in de hal waar het verontreinigde straalmiddel is gebruikt. Het grit is afkomstig van een bedrijf uit Papendrecht. Dat sloeg twee weken geleden alarm nadat er wit asbest in bleek te zitten.