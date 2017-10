Tapia ontbreekt op afsluitende training

Renato Tapia heeft niet deelgenomen aan de afsluitende training van Feyenoord voor het Champions League-treffen met Shakhtar Donetsk. De middenvelder, die de afgelopen weken als centrale verdediger fungeerde, viel afgelopen zaterdag uit in de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Ook Kevin Diks en de al langer geblesseerde Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden ontbraken. Kenneth Vermeer en Nicolai Jørgensen trainden volop mee met de selectie van de Rotterdammers. Ook jeugdspeler Lutsharel Geertruida liet zijn gezicht zien op Varkenoord, waar Feyenoord met twintig man trainde. Trainer Giovanni van Bronckhorst zal nog een aantal spelers moeten laten afvallen, want hij mag maar een beperkt aantal wissels op de bank zetten.

Feyenoord speelt dinsdagavond tegen Shakhtar Donetsk zijn derde Champions League-duel. UIteraard is dat duel live te volgen via Radio Rijnmond. Van 19.00 tot 20.00 uur is er een uitgebreide voorbeschouwing te zien op TV Rijnmond.