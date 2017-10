Feyenoord roept supporters op om kleding te doneren voor Oekraïense kinderen

Feyenoord vraagt haar supporters om op dinsdag 17 oktober (oude) tenues, trainingspakken en andere sportkleding te doneren voor de kinderen die Donetsk zijn ontvlucht.

Aanleiding voor de actie is de Champions League wedstrijd tegen Shaktar Donetsk op 1 november: deze wedstrijd kan door de oorlog in het gebied niet worden gespeeld in de thuisstad van hun tegenstander. De wedstrijd wordt daarom in Charkov gehouden.

Naast de inzamelingsactie gaat Feyenoord tijdens de uitwedstrijd met de Oekraïense collega's ook een aantal trainingen organiseren voor de kinderen die met hun familie huis en haard hebben moeten verlaten.

Maatschappelijke samenwerking

Shaktar Donetsk zorgt ervoor dat de kinderen een dag voor de uitwedstrijd vanuit verschillende delen in het land naar Charkov worden gebracht voor een leuke en leerzame middag. Bij de maatschappelijke trainingen zijn ook kinderen uit Charkov welkom.

De actie, die in samenwerking met de Feyenoord Foundation en de foundation van Shaktar Donetsk wordt georganiseerd, start op 17 oktober tijdens de thuiswedstrijd in Rotterdam.

Mensen die kleding willen doneren, kunnen dat doen aan de buitenzijde van het stadion, bij poort 13, rechts van het Maasgebouw. Daar staat een speciale container waar supporters tussen 17:30 en 20:35 uur hun kleding kunnen inleveren.

Supporters kunnen ook tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 22 oktober kleding doneren. En op 1 november ook in Charkov. Meer informatie over het tijdstip en de plaats van afgifte op 1 november volgt later.