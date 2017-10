Shabir Isoufi: gewezen toptalent terug op Varkenoord

Shabir Isoufi is terug op Varkenoord. De 25-jarige middenvelder kwam er in de jeugdopleiding van Feyenoord binnen in de C1 en groeide er uit tot toptalent. Een doorbraak in de Kuip kwam er niet van. Sinds dit seizoen is hij terug, als speler van Sportclub Feyenoord.

Uitblinker

De carrière van Isoufi wijst uit dat het altijd lastig is te voorspellen wie het wel en wie het niet redt op het hoogste niveau. Isoufi was wekelijks basisspeler en blonk regelmatig uit in de jeugd, in een team met onder anderen Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Luc Castaignos en Jordy Clasie.

Met vele van zijn ploeggenoten bij Feyenoord haalde hij in 2009 de finale van het EK Onder 17 met Oranje, waarin verloren werd van Duitsland. Weinigen hadden toen verwacht dat bijvoorbeeld juist De Vrij het tot basisspeler in een grote competitie in het buitenland zou schoppen, daar waar Isoufi via Excelsior, FC Dordrecht en Telstar in het amateurvoetbal terechtkwam.

Enkelbanden

Het feit dat Isoufi beide enkelbanden afscheurde tijdens zijn prille carrière, droeg in ieder geval niet bij aan zijn kans om te slagen in het betaald voetbal. Maar de liefde voor het spel werd er uiteindelijk niet door aangetast. Ook op een lager niveau geniet Isoufi van het voetbal.

Isoufi is nu bezig met het halen van zijn papieren om trainer te worden. Ook in dat verband is hij tegenwoordig op Varkenoord te bewonderen. Hij werkt er als assistent-trainer van Brian Pinas bij Feyenoord O12.

Sportclub Feyenoord

Afgelopen weekend won Sportclub Feyenoord met 1-0 van Nieuwenhoorn door een kopdoelpunt van Veiga Lopes. De assist kwam uit een corner, van de voet van Shabir Isoufi. Na vier wedstrijden heeft Sportclub Feyenoord de volle twaalf punten gepakt, waarmee het bovenaan staat in de eerste klasse B.