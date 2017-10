Voormalig adjunct-hoofdredacteur van RTV Rijnmond overleden

Hans van den Emster in juni 2017 Hans van den Emster in 2007 Hans van den Emster als nieuwslezer

In zijn woonplaats Rotterdam is Hans van den Emster overleden. Tussen 2002 en 2008 was hij adjunct-hoofdredacteur van RTV Rijnmond. Voor die tijd was hij te horen als nieuwslezer en radiopresentator.

Hans Van den Emster was een veelzijdig mens. Naast zijn liefde voor radiomaken, was hij ook kattenkeurder, portrettekenaar en handelaar in Perzische tapijten. Hij was de man van wollen truien, keelpastilles en pijptabak. Medewerkers van RTV Rijnmond herinneren hem zich als een aimabel en goedlachs mens, bij wie je makkelijk even binnenliep. Van den Emster was ook een kundig en geduldig coach voor nieuwe nieuwslezers. Hans van den Emster was de laatste tijd ernstig ziek. Hij is 71 jaar geworden.