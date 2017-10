Van Bronckhorst: 'We moeten morgen winnen'

Feyenoord speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Voor de Rotterdammers is het nu al een do or die-wedstrijd. Tegen nummer de nummer twee uit de poule, moet er volgens trainer Giovanni van Bronckhorst gewonnen worden, wil Feyenoord nog wat bereiken in Europa.

Tijdens de persconferentie over de wedstrijd van morgen, geeft Van Bronckhorst aan dat hij Shakhtar hoog heeft zitten. "Ik schat Shakhtar hoog in. Het is een frivole ploeg. Ze hebben tegen Napoli en Manchester al laten zien hoe sterk ze zijn."

Toch gaat 'Gio' ervan uit dat een resultaat mogelijk is. "Als we morgen geen resultaat halen, moet je realistisch zijn over de kansen in de poule. We gaan dus voor de winst."

Blessures

Feyenoord zit door de blessures van Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin én Renato Tapia,dun in de verdedigers. Daarom zit jeugdspeler Geertruida morgen bij de selectie. Daarnaast zal Sven van Beek hoogstwaarschijnlijk spelen. "Het liefste had ik Van Beek rustiger gebracht. Maar soms moet je in het voetbal keuzes maken, maar dit is niet de ideale opbouw."

Hoelang spits Jørgensen kan spelen, is nog onduidelijk. "Met Jørgensen moeten we voorzichtig zijn. Er zit een opbouw in. Hij kan weer meer minuten maken dan afgelopen weekend."

De wedstrijd van Feyenoord begint dinsdag om 20.45 en is live te volgen op Radio Rijnmond.