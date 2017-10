Dordtse zorgboerderij viert jubileum met herfstmarkt

Yvonne in 't Veld begon in 2007 met de zorgboerderij De hulpboeren bij de Veldlinden

Zorgboerderij de Veldlinden, in de Dordtse Biesbosch, bestaat tien jaar en viert dat komende vrijdag met een grote herfstmarkt. De voorbereidingen zijn in volle gang: er is onder meer naast de grote schuur een tent opgebouwd.

"Het geeft toch wel een speciaal gevoel", zegt Yvonne in 't Veld over het tweede lustrum; "We hebben het niet makkelijk gehad, maar dankzij de steun van veel vrijwilligers en de giften van sponsors rooien we het." In 2007 begon ze vol overtuiging aan het avontuur; "Ik vind dat mensen met een beperking ook recht hebben op een dagbesteding, die ze zelf kunnen kiezen." Van de omschakeling van boerenbedrijf naar zorgboerderij heeft ze nooit spijt gehad: "Die mensen geven je zoveel terug. Echt fantastisch. En los van de extra verantwoordelijkheden en alle regeltjes ben ik wel boerin gebleven." Hulpboeren

Het bedrijf wordt dus mede draaiende gehouden door cliënten van zorginstelling Syndion, die hulpboeren genoemd worden. "Een hele leuke baan. Als ik dit niet zou hebben, zat ik thuis. Nou dat wil ik niet hoor", zegt hulpboer Jessica. Hulpboer Wesley overkwam dat lot bijna: "Ik werkte op een andere zorgboerderij, maar door de bezuinigingen moest ik daar weg. Gelukkig kon ik hier nog wel terecht." Erg droevig, vindt de zorgboerin het dat mensen uit hun veilige omgeving worden weggehaald. Erwin vindt het werk vooral leuk, omdat het afwisselend is: "In andere baantjes moet je elke dag hetzelfde doen." Lillian werkt net als Jessica al acht jaar op De Veldlinden: "Vooral het werken met dieren vind ik leuk en natuurlijk de contacten met collega's." Extra grote editie

Ze hopen allemaal dat er komende vrijdag veel mensen komen. "Er zijn veel kraampjes, kinderactiviteiten, boerenijs en boerenfrietjes en als speciaal extraatje zijn er de ballonvaarders van De Luchtreiziger", verklapt In 't Veld. De herfstmarkt wordt wegens het jubileum iets groter dan men op de jaarlijkse open dag gewend is. De herfstmarkt begint vrijdag om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.