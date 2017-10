Gezin in beschimmelde woning ten einde raad

De familie Yilderim in de Rotterdamse Homerusbuurt is ten einde raad. Al jaren staat de kruipruimte in hun woning aan de Dantestraat onder water en daardoor zit het hele huis onder de schimmel.

De meubels, het behang en het zeil op de vloer zijn aangetast door het vocht in de woning. Ook heeft de familie inmiddels gezondheidsklachten. Al vier jaar proberen ze met woningcorporatie Havensteder tot een oplossing te komen maar tot op de dag van vandaag is er nog niets gedaan.

Dochter weggelopen

Volgens een begeleider van zorgbureau Zorg voor Elkaar, trekt de situatie een grote wissel op het gezin. Eén dochter is zelfs weggelopen omdat ze niet meer in het vervuilde en beschimmelde huis wil wonen.

De moeder van het gezin wil zo snel mogelijk weg. Ze betaalt 660 euro huur per maand en wordt voor haar gevoel volledig aan haar lot overgelaten door Havensteder.

In een schriftelijke reactie laat Havensteder weten dat vocht en schimmel in een woning een vervelende situatie is. "We nemen dit zeer serieus. We namen een aantal maatregelen om de problemen op te lossen. Als blijkt dat deze niet voldoende zijn of er ontstaan nieuwe klachten, dan zoeken we verder naar de oorzaak om het probleem blijvend op te lossen."

Volgens de familie heeft de woningcorporatie nog geen enkele maatregel genomen. Ze begrijpen dan ook niets van deze reactie.