Boëtius: 'Shakhtar kunnen wij goed bestrijden'

Jean-Paul Boëtius

Feyenoord speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Shakthar Donetsk een belangrijke wedstrijd. De ploeg uit Rotterdam-Zuid moet een resultaat halen om nog aanspraak te maken op overwintering in Europa. Jean-Paul Boëtius blikte maandagavond tijdens de persconferentie in De Kuip vooruit op het duel.

De buitenspeler, die de laatste weken ook als spits wordt gebruikt, heeft vertrouwen in een goede afloop. “We staan er fysiek goed voor, ondanks dat dit duel kort volgt op onze wedstrijd tegen PEC Zwolle. We zijn ook mentaal sterk en er is geen onrust in de groep. De beleving en echte wil om te winnen is er, dat wil ik morgen laten zien.” Fysiek sterke ploeg

De Feyenoorder weet wat hij morgen kan verwachten van de ploeg uit Oekraïne. "Shakhtar is fysiek sterk en heeft voorin een hoop Brazilianen en dus frivole spelers. Maar die hebben wij ook." Hij licht zelfs één speler uit van Shakhtar. Als ik er één speler uit moet halen bij is dat Tyson. Een sterke, bepalende key-speler." Toch ziet de linksbuiten kansen. "Er staat wat op het spel. Ik zie mogelijkheden tegen Shakhtar, het is een ploeg die wij goed kunnen bestrijden." De wedstrijd van Feyenoord begint dinsdag om 20.45 en is live te volgen op Radio Rijnmond.