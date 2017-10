Korte tijd brand in appartement Rotterdam

In een appartement aan de Goudsesingel in het centrum van Rotterdam heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Er raakte niemand gewond.

Er kwam veel rook vrij bij de brand, die snel werd geblust door de brandweer. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

In eerste instantie dacht de brandweer dat een in de brand gevlogen televisie de oorzaak was. De politie is een onderzoek gestart.

Nadat de woning was gecontroleerd en geventileerd, konden de bewoners weer terug naar huis.