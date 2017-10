Vlaardingse Tim (16) naar Nederlandse DJ Kampioenschappen

De Vlaardingse dj Tim Dreamex heeft een plaats bemachtigd in de finale van de Nederlandse DJ Kampioenschappen.

Op 10 december gaat de 16-jarige Tim Veldhoen voor de winst in het Limburgse Landgraaf. Als hij wint, is hij de nummer 1 dj in de categorie 'DJ tot 18 jaar'.

De Vlaardinger heeft sowieso een goed jaar: hij haalde eerder dit jaar de top 5 bij de Kunstbende Zuid-Holland en trad voor het eerst op tijdens de Furieade in Maassluis.

De freestyle dansers van Demi Point traden tijdens zijn eerste concert op de Furieade op en doen dat ook tijdens de finale in december.