Studenten Erasmus woedend over lange verbouwing

Studenten van het Erasmus University College zijn boos op de beheerder van hun wooncomplex. De renovatie van het pand is later klaar dan gepland. De gevolgen zijn geluidsoverlast en bouwvakkers die onaangekondigd woningen betreden.

"Er is zelfs een bouwvakker naar binnen gelopen bij een meisje dat stond te douchen", vertelt Faye. "Ik voel me soms niet meer veilig."

Verplicht huren

De studenten maken onderdeel uit van het programma Erasmus University College. Alle eerstejaars moeten verplicht een woning huren in het complex aan de Nieuwemarkt in het centrum van Rotterdam.

"Veel van de studenten komen uit het buitenland", vertelt collega-student Laurens. "Alle belangrijke spullen liggen in de kamer. Dan is het heel onprettig als mensen zonder aankondiging je woning in kunnen lopen."

Boorgeluiden

"De studie die ik volg is zwaar", vertelt bewoner Tom. "Ik moet vaak tot laat door met studeren. Vervelend als je dan om zeven uur in de ochtend wakker wordt van boorgeluiden."

De studenten hebben allemaal klachten in gediend bij de beheerder van het complex, maar hebben geen reactie gekregen.

Niet de bedoeling

Huisvestingsgroep Wolf is verantwoordelijk voor het beheer van het complex. "We hebben de aannemer aangesproken op het gedrag van de bouwvakkers", vertelt Marlou Snelders. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze onaangekondigd de woning betreden. We gaan de klachten over geluidsoverlast onderzoeken."