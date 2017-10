Tientallen meldingen stankoverlast in Vlaardingen en Schiedam

De Milieudienst Rijnmond heeft maandagavond zo'n 70 klachten ontvangen van inwoners uit Schiedam en Vlaardingen. Na onderzoek door inspecteurs bleek de stank bij Shell vandaan te komen.

De oorzaak van de zwavelgeur ontstond door het stoppen van een fabriek. Daardoor ging de zwavelachtige geur naar de fakkel waar een onvolledige verbranding plaatsvond.

Shell is op de hoogte van de stank en had de Milieudienst er van tevoren over ingelicht. Het bedrijf probeert de overlast de komende dagen te voorkomen.