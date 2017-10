Jong Excelsior hard onderuit in Den Haag

ADO Den Haag-Excelsior

Jong Excelsior heeft maandagavond een flinke nederlaag geleden in de beloften competitie. De Kralingers gingen tegen ADO in de Hofstad met 4-0 onderuit. Onder andere Zakaria El Azzouzi, Lorenzo Burnet, Ali Messaoud, Jeffry Fortes en Wout Faes startte in de basis bij de beloften.

Waar het eerste van Excelsior zondag nog sterk startte tegen ADO, deed het tweede dat juist niet. In de achtste minuut kwam ADO namelijk al op een 1-0 voorsprong uit een hoekschop. Reijneveld verdubbelde na een half uur voetbal die voorsprong voor ADO. Vlak daarna kreeg Excelsior ook nog de 3-0 te verwerken en ging het vlak voor tijd nog een keer mis. El Bouchataoui werkte ongelukkig de bal in eigen doel.