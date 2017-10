Een druk op de bel en de pont komt: 'We maken Zuid bereikbaarder'

Het pontje

Een ferme druk op een belletje is genoeg. Ligt het nieuwe veer tussen het Charloisse Hoofd en Katendrecht in Rotterdam niet klaar, dan komt de schipper van het kleine pontje meteen aangevaren. Dat gaat snel, want de vaarafstand is kort: slechts 130 meter.

Het kleine, gebruiksvriendelijke pontje blijkt na een maand varen in een duidelijke behoefte te voorzien. Er steken vier weken na de ingebruikname van de pont gemiddeld 70 mensen per dag met de pont over. Het pontje vaart tijdens de ochtend- en avondspits en is gratis. Het pontje is voor een periode van drie jaar gefinancierd door de gemeente. Dat moet zo blijven, vindt initiatiefnemer Kamiel Verschuren. "Het moet een vrij toegankelijke boot blijven. Dat maakt het voor scholieren, klassen, scholen mogelijk om iets meer van de stad te beleven." Hij vervolgt: "Op Zuid heb je veel initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Dit pontje maakt die bereikbaarder.'' Uitkomst

"Het scheelt tijd en je bent lekker buiten. De beleving is anders dan over de brug fietsen. Het is leuk, maar ook een uitkomst. Ik hoef niet meer de Erasmusbrug over", vertelt een passagier aan verslaggever Maikel Coomans, die heeft mee gevaren met de pont. "Het scheelt tijd en je bent lekker buiten. De beleving is anders dan over de brug fietsen. Het is leuk, maar ook een uitkomst. Ik hoef niet meer de Erasmusbrug over", vertelt een passagier aan verslaggever Maikel Coomans, die heeft mee gevaren met de pont.