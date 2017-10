Opnieuw zoektocht naar sporen bij Krabbeplas na moord op vrouw

Foto Politie Rotterdam

Politie en defensie zoeken dinsdagochtend opnieuw in de omgeving van de Krabbeplas in Vlaardingen. Ze zoeken naar sporen die meer kunnen zeggen over de dode vrouw die daar in september is gevonden.

Het slachtoffer, de 21-jarige Graciëla Gomes Rodrigues, lag in een sloot bij de plas. Ze bleek te zijn doodgestoken. Kort erna werd een 31-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf. "We zijn op zoek naar het steekwapen'', zegt Patricia Wessels van de Rotterdamse politie. "Duikers van Defensie zijn nu in de Krabbeplas op zoek met een metaaldetector. We zoeken ook naar een zwarte Samsung Galaxy, de telefoon van het slachtoffer. Die hebben we nog niet gevonden." De verdachte zit nog vast. "We hebben tips gekregen; die worden allemaal nagelopen." De broer van het slachtoffer riep getuigen vorige week op zich te melden. "Ik hoop dat mensen die iets gezien of iets gehoord hebben dat willen vertellen en dat ze willen helpen met het oplossen. Ik wil rechtvaardigheid voor mijn zusje."