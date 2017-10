Vergeten Verhalen: de Landverbetering Rozenburg

De Landverbetering is decennia lang bekend op het eiland Rozenburg. Het doel is tweezijdig: werklozen aan het werk helpen en landbouw.

Het begint in de negentiende eeuw als de Maas in hoog tempo verzand. Zandplaten slibben dan tegen het eiland Rozenburg aan. Het is een obstakel voor de scheepvaart, waardoor Rotterdam steeds moeilijker bereikbaar wordt.

Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten: "Waar de één een ramp zag voltrekken, zag de ander kansen en mogelijkheden. Werklozen konden namelijk worden ingezet om dat nieuwe land in de Maas te ontginnen".

Burgemeester Puttershoek



Het nieuwe land trekt de aandacht van invloedrijke personen in plaatsen, waar grote werkloosheid heerst. Arie van Driel, burgemeester van Puttershoek en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, ziet in het nieuwe land een oplossing voor de hoge werkloosheid in zijn gebied.

Nieuw ontstaan land is in die tijd automatisch voor de koning en dus worden de zandplaten rond Rozenburg aan het Kroondomein toegevoegd. In 1847 wordt aangekondigd dat de uitgestrekte landerijen op Rozenburg verkocht worden. Burgemeester Arie van Driel wil de percelen hebben. Hij wil werklozen uit zijn gemeente aan het werk helpen door ze dijken te laten aanleggen en vervolgens het land te laten bewerken.

Vereniging tot Landverbetering

Daartoe richt Van Driel in 1847 eerst ‘de Vereniging tot Landverbetering, gevestigd te Dordrecht’ op. In de stichtingsakte wordt het doel beschreven: ''.

Het startkapitaal wordt vergaard door 100 aandelen van elk 1000 gulden uit te geven. Een groep welgestelde kooplieden, aannemers en advocaten koopt aandelen, zodat de vereniging tijdens de bij publieke verkoop ruim 40.000 gulden kan bieden op de 358 hectare grond.

De vereniging verwerft ook het recht om de Zeehondenplaat, de Jantjesplaat en de Noordbankplaat te pachten, een oppervlakte van 716 hectare. De Landverbetering beschikt dan over ruim 1000 hectare grond.

Bebouwing



Verschillende families uit Puttershoek, ’s Gravendeel en Lage Zwaluwe trekken naar Rozenburg om grienden en rietvelden aan te leggen en dijken op te werpen. In de eerste jaren worden er verschillende gebouwen neergezet. Zo komt er een grote woning voor de directeur, die als bedrijfsleider verantwoordelijk is voor de gang van zaken op de Landverbetering.

De aandeelhouders verwachten in de winst van het enorme landbouwbedrijf te kunnen delen. Het gaat het bedrijf in de eerste decennia voor de wind. Aanvankelijk ligt de nadruk op het kweken van biezen op de natte, buitendijkse grienden. Dit wordt gebruikt voor het vlechten van matten en stoelzittingen.

Naarmate meer gebieden zijn ingepolderd, concentreert de landverbetering zich op het verbouwen van graan en aardappelen. Vooral graan is interessant omdat de prijzen daarvan hoog zijn.

Veeteelt



Vervolgens gaat de Landverbetering zich ook op veeteelt richten. Er komt een boerderij. De bijbehorende schuur is enorm en biedt ruimte aan paarden- en koeienstallen, kalverenhokken en stierenboxen, een melkkamer en een koelput, een voerhok en ziekenkamer voor het vee, opslag van landbouwwerktuigen en een monteurswerkplaats. Verder zijn er opslagplaatsen voor landbouwproducten. In de omgeving komen een melkfabriek, een botermakerij, een smederij en een bakkerij.

Bob Benschop: "De landverbetering was zodoende in hoge mate zelfvoorzienend. In 1854 kreeg de vereniging ook nog toestemming om een eendenkooi te bouwen. Gezien de diverse prijzen die de Landverbetering met haar producten won, werd er goed werk afgeleverd."

Nieuwe Waterweg



De invloed van de Rotterdamse haven wordt op den duur goed merkbaar. De aanleg van de Nieuwe Waterweg tussen 1866 en 1872 heeft ingrijpende gevolgen voor de Landverbetering. Ten eerste wordt een grondstrook langs de noordkant onteigend, zodat de oppervlakte met 70 hectare wordt beknot. Al vervolgens blijkt dat dat niet genoeg is om de Nieuwe Waterweg op een natuurlijke manier op diepte te houden, moet er gebaggerd worden.

Dat baggeren levert enorme hoeveelheden slib en klei op, dat in het Brielse Maas wordt gestort. Het kost teveel tijd om de schepen om het eiland Rozenburg heen te laten varen. Daarom wordt een kanaal gegraven dwars door de Landverbetering. Dat wordt in 1884 in gebruik genomen.

Crisis



Het lukt nog jarenlang om het hoofd boven water te houden, maar rond 1924 is er een omslagpunt. Economisch gaat het slechter en de aandeelhouders willen meer winst. De crisisjaren zijn funest. Uiteindelijk koopt de familie Jochems uit Wassenaar in 1936 alle aandelen van de Vereniging Landverbetering voor een bedrag van 1.500.000 gulden.

De familie Jochems investeert veel in het bedrijf, maar het blijkt weinig op te leveren. De watersnoodramp zorgt voor een overstroming en veel schade. Er moeten bijvoorbeeld nieuwe woningen voor de werknemers worden gebouwd.

Onteigening



In 1957 worden de 22 huizen opgeleverd. Kort daarop beginnen de onteigeningen ten behoeve van de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Tussen 1958 en 1961 neemt het oppervlak af tot 615 hectare. Daarop besluit de familie Jochems het resterende land aan Rotterdam te verkopen.

In februari 1961 gaat de gemeenteraad akkoord met de prijs van 7.500.000 gulden. Alle landbouwmaterialen worden vervolgens tijdens een veiling verkocht, de huizen afgebroken en het puin hergebruikt voor het bouwen van woningen in Rozenburg.