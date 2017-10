Putdeksel riool gesprongen: 'Rotterdam-West meurt!'

Rioollek Van Speykstraat Rotterdam

In de Van Speykstraat in Rotterdam-West is dinsdagochtend de riolering gesprongen. Dat zorgt voor grote overlast voor de omwonenden, niet in de laatste plaats vanwege de vieze lucht.

"Het meurt!", vertelt verslaggever Maikel Coomans die snel ter plaatse was. "Alles stroomt hier op straat. Af en toe plopt er wat mee, ik hoef vast niet te omschrijven hoe dat eruit ziet." "Het spuit echt omhoog uit de grond. Alles wat normaal in het riool zit komt omhoog."