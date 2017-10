Man vastgebonden bij overval Rotterdam-Zuid

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie is op zoek naar vier overvallers die in de nacht van maandag op dinsdag hebben toegeslagen bij een huis aan de Zeisstraat. Een vriend van de hoofdbewoner was alleen in de woning, toen de vier overvallers de woning binnenkwamen. De man werd vastgebonden.

Later kwam de bewoner thuis, samen met een andere vriend. Zij moesten ook hun spullen inleveren bij de gewapende overvallers. Met de persoonlijke eigendommen van de slachtoffers gingen de overvallers er weer vandoor. De politie heeft in de omgeving van de Zeisstraat gezocht naar de overvallers, maar zij werden niet gevonden.