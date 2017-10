Bloedrode zon kleurt de Rijnmond

Foto: Ed Wellens (Hoogvliet) Foto: Paul Zoetemeijer (Dordrecht)

Een opmerkelijke zon is dinsdag zichtbaar in Nederland. Door Saharastof en as van de bosbranden in Spanje en Portugal kleurt de zon rood, meldt weerman Ed Aldus.

De stofdeeltjes worden volgens de weerman onder invloed van orkaan Orphelia bij Engeland naar ons geblazen. Ook de sluierbewolking maakt dat de zon er net zo rood uit ziet als bij een zonsondergang. Twitter wordt overspoeld met foto's van mensen die de rode zon hebben gezien, merkt ook Ed Aldus: