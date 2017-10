Makkelie scheidsrechter bij De Klassieker

Danny Makkelie zal zondag proberen De Klassieker in De Kuip in goede banen te leiden. De scheidsrechter uit Dordrecht fluit voor de eerste keer een wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Eerder dit seizoen floot hij de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Makkelie vindt het super dat hij De Klassieker mag fluiten. "Het is een fantatisch affiche", zegt de arbiter tegenover RTV Rijnmond. In het verleden floot hij al drie keer Feyenoord-PSV en een keertje PSV-Ajax. Verder fluit Makkelie ook wedstrijden in de Champions League. "Er zit natuurlijk een hoop entourage bij deze wedstrijd. De Klassieker is een wedstrijd waarbij de vonken er vanaf vliegen."

"Het zou mooi zijn als iedereen na afloop positief over ons praat. Of beter gezegd: helemaal niet", aldus Makkelie.

Rotterdamse stadsderby

Siemen Mulder is zaterdagavond in Kralingen de arbiter bij de derby tussen Excelsior en Sparta. Hij floot eerder dit seizoen bij Sparta-AZ. Toen liet Mulder een strafschop van de Alkmaarders overnemen, die twee keer werd gestopt door keeper Roy Kortsmit.

Christiaan Bax uit Zwijndrecht heeft de wedstrijd sc Heerenveen-Vitesse toegewezen gekregen. Joey Kooij is vrijdagavond de scheidsrechter bij het Jupiler League-duel tussen FC Dordrecht en De Graafschap.