Rijnmond-verslaggever bij toeval getuige van ontdekking verstekelingen Hoek van Holland

De marechaussee in Hoek van Holland heeft dinsdagochtend drie Albanese verstekelingen opgepakt. Een verslaggever van RTV Rijnmond was bij toeval live getuige van de aanhouding: de drie werden ontdekt terwijl de microfoon open stond.

"We waren in Hoek van Holland om bericht te doen van het feit dat de Marechaussee er tien speurhonden bij heeft gekregen", zegt verslaggever Jacco van Giessen.

"Daar vroegen ze al langer om, vanwege het toegenomen aantal illegale vluchtelingen. Deze dag was er met de honden een trainingsdag. Er stonden tien, twaalf vrachtwagens klaar die gecontroleerd moesten worden."

In een van die vrachtwagens was het raak, terwijl de microfoon van Van Giessen openstond.

Op de opname is een agent te horen, die roept: 'This is the marechaussee speaking, get out or we send in the dogs!'

De vondst was een toevalstreffer. "Ik heb me laten vertellen dat er ook dagen voorbij gaan van controleren van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, en dat er dan niemand gevonden wordt.''

Jonge jongens

De Albanezen reageerden gelaten op hun aanhouding.

Van Giessen: "Jonge mannen, maximaal 25 jaar oud. Ze hadden Albanese paspoort bij zich. Die jongens stonden beteuterd te kijken. Ze kwamen om naar Engeland te gaan om daar aan het werk te komen. Dat is ook de reden waarom ze de oversteek wagen. Als illegaal mag je daar werken. Dat is nog veel makkelijker dan hier. Daarom doen ze dit.''

"Albanië is een ontzettend arm land. Ze wagen de oversteek dus illegaal. Het is aan de marechaussee om ze er uit te pikken. Dat is dus gelukt."

Niet alleen de Albanezen zijn opgepakt, ook de chauffeur is aangehouden. Hij wordt verdacht van mensensmokkel.