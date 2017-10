Alleenstaande vrouw in huis overvallen door twee mannen

Op de Vlaardingse Sperwerlaan is in de nacht van zondag 15 op maandag 16 oktober een 69-jarige, alleenstaande vrouw op brute wijze overvallen door twee mannen.

De vrouw was zondagavond in haar slaapkamer televisie aan het kijken. De deur van de slaapkamer, die naar de tuin leidt, stond nog op een kier omdat de kat nog buiten was. Ergens rond kwart over twaalf, half één ’s nachts vloog opeens de tuindeur open en kwamen er twee mannen met bivakmutsen op en handschoenen aan de woning binnen.

De mannen vroegen de vrouw om haar sieraden en geld. De hond reageerde op de mannen, waarop één van de daders de hond schopte en vervolgens opsloot in een kamer. Eén van de mannen verliet de woning met de pinpas van de vrouw, de andere man bleef bij de vrouw om zeker te weten dat zij de juiste pincode gaf.

De man die achterbleef bond de vrouw vast en doorzocht de hele woning op waardevolle goederen. Ook haalde hij de ringen van haar vingers. Ongeveer een kwartier later verliet de man de woning. De vrouw wist zichzelf te bevrijden en vluchtte naar haar buurvrouw.