Voorbeschouwing Feyenoord - Shakhtar live op TV Rijnmond

RTV Rijnmond live bij De Kuip

RTV Rijnmond pakt weer groots uit bij de thuiswedstrijd van Feyenoord in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Tussen 19:00 en 20:00 uur blikken we dinsdagavond in een extra tv-uitzending vooruit bij het Maasgebouw.

Ruud van Os staat voor de ingang van De Kuip en ontvangt tal van gasten om vooruit te blikken op de sleutelwedstrijd in poule F van de Champions League. De Rotterdammers moeten een resultaat halen om kans te houden op Europese overwintering. We laten veel supporters aan het woord, laten oude beelden zien en praten met oud-spelers en trainers die langskomen, zoals Henk van Stee. Ook Radio Rijnmond is er natuurlijk bij, in een extra uitzending tussen 19:00 en 23:00 uur. Bart Nolles presenteert, Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen het verslag. Op deze website is zowel de televisie- als de radio-uitzending via een stream te volgen.