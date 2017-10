Feyenoord verliest ook van Shakhtar in Champions League

Nicolai Jørgensen baalt. Foto: ANP (Olaf Kraak) Berghuis zette Feyenoord na zeven minuten nog op voorsprong. Foto: ANP (Olaf Kraak) Feyenoord - Shakhtar

Feyenoord is er dinsdagavond niet in geslaagd om te winnen van Shakhtar Donetsk. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst ging in de Champions League met 1-2 onderuit. Feyenoord staat daardoor puntloos onderaan groep F in het miljardenbal.

De Rotterdammers begonnen nog goed aan de wedstrijd. Feyenoord beet van zich af en zat Shakhtar op de huid. Na twee minuten had Feyenoord zelfs 2-0 voor kunnen staan. In de eerste minuut gaf Steven Berghuis de bal vanaf rechts voor op Jean-Paul Boëtius, waardoor een enorme kans ontstond. Maar Boëtius wist de bal niet goed te raken. Voorsprong

Even later schoot Nicolai Jørgensen vanaf de rand het strafschopgebied, net naast. De ploeg uit Donetsk werd in die fase die daarop volgde wel gevaarlijk op de tegenaanval. Maar het was Feyenoord die na zeven minuten een voorsprong nam. Berghuis zette zelf de aanval op en speelde de bal op Vilhena. Hij schoot op doelman Pyatov, die de bal niet klemvast had. Berghuis profiteerde met het hoofd: 1-0. Even later schoot Nicolai Jørgensen vanaf de rand het strafschopgebied, net naast. De ploeg uit Donetsk werd in die fase die daarop volgde wel gevaarlijk op de tegenaanval. Maar het was Feyenoord die na zeven minuten een voorsprong nam. Berghuis zette zelf de aanval op en speelde de bal op Vilhena. Hij schoot op doelman Pyatov, die de bal niet klemvast had. Berghuis profiteerde met het hoofd: 1-0. Maar Feyenoord gaf voor rust de voorsprong nog uit handen. Jean-Paul Boëtius ging na 25 minuten voetbal, slap een duel in en verloor de bal. Shakhtar profiteerde via Bernard dankbaar en maakte gelijk. Rode kaart

Tien minuten na rust deelde de ploeg uit Oekraïne wederom een dreun uit aan de Rotterdammers. Het was opnieuw Bernard die tot scoren kwam; hij kon inkoppen na een goede voorzet vanaf de rechterkant. Tien minuten na rust deelde de ploeg uit Oekraïne wederom een dreun uit aan de Rotterdammers. Het was opnieuw Bernard die tot scoren kwam; hij kon inkoppen na een goede voorzet vanaf de rechterkant. Een kwartier voor tijd kwam Shakhtar nog met tien man te staan omdat Rakitskiy zijn tweede kaart pakte. Feyenoord bracht daarom Michiel Kramer nog voor de slotfase. De Rotterdammers kregen via de invaller nog de grootste kans. Kramer kopte uit een hoekschop op doel, maar die bal werd van de lijn gehaald. Scoreverloop

7' 1-0 Steven Berghuis

24' 1-1 Bernard

54' 1-2 Bernard 7' 1-0 Steven Berghuis24' 1-1 Bernard54' 1-2 Bernard Opstelling Feyenoord

Jones; Nieuwkoop (Toornstra 61'), Van Beek (Kramer 77'), St. Juste, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen (Larsson 67'), Boëtius