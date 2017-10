LIVE: Feyenoord-Shakhtar Donetsk (1-0)

Feyenoord - Shakhtar

Feyenoord neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Shakhtar Donetsk. De Rotterdammers moeten van de Oekraïners winnen om Europese overwintering in eigen hand te houden. Om 20.45 uur wordt er in De Kuip afgetrapt.

Om 19.00 uur begint op Radio Rijnmond de uitzending, die in handen is van presentator Bart Nolles. Dennis en Sinclair zullen voor het commentaar zorgen. Tot 23.00 uur gaan we door met terugblikken en reacties vanuit De Kuip.



Opstelling Feyenoord

Jones; Nieuwkoop, Van Beek, St. Juste, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Boëtius Jones; Nieuwkoop, Van Beek, St. Juste, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Boëtius Scoreverloop

7' 1-0 Steven Berghuis

7' 1-0 Steven Berghuis