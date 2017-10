Korenmolen Mijnsheerenland heeft wieken terug

Korenmolen De Goede Hoop in Mijnsheerenland is sinds dinsdag weer een beetje completer. Het wiekenkruis, de zogenoemde roeden, zijn weer teruggeplaatst op de molen nadat ze in februari waren verwijderd voor onderhoud.

De operatie trok veel bekijks en dat is volgens molenmaker Gerben Vaags niet zo verwonderlijk. "We hebben hier te maken met een molen die nog bijna volledig in de oude staat gebleven is. Zo zitten er roeden op van 140 jaar oud en is de molen niet aangesloten op elektriciteit. Dit geeft een nostalgisch gevoel."

Restauratieproces

Jaap van der Heijden is de beheerder van de molen. Hij leidt het restauratieproces. Dat was hard nodig ook, omdat de molen 15 jaar ongebruikt is geweest.

"We moeten het in drie keer doen, omdat de operatie zo'n twee ton kost. Als de wieken straks weer draaien volgen nog twee processen die vooral binnenin de molen worden uitgevoerd."

Waarschijnlijk zal de molen pas over twee jaar in oude glorie hersteld zijn. Maar eind deze maand kan de molen weer gaan draaien. "Volgende week komen we terug om de hekjes op het wiekenkruis te zetten, dan zijn de wieken zelf weer compleet en kan hij weer draaien", aldus Vaags.