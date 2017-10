Pastoor: 'Voordeel dat we laatste staan'

Sparta staat helemaal onderaan in de eredivisie. Met de stadsderby tegen Excelsior voor de boeg is er echter geen reden voor paniek op Het Kasteel. ''Het is misschien wel een voordeel dat we laatste staan, je kunt nu alleen nog maar omhoog'', aldus trainer Alex Pastoor.

De oefenmeester wil dat de scherpe randjes worden opgezocht. ''We willen op een bepaalde manier voetballen. Zowel aanvallend als verdedigend. Kan dat niet goedschiks, dan moet het kwaadschiks. Dan moet je soms een ander soort voetbal spelen of andere keuzes maken aan de bal.''

Supporters

Dat het spel van Sparta levert tot nu dus te weinig punten op en dat wringt bij de Sparta-fans. ''Op het moment dat de punten niet komen, dan kloppen de supporters aan de deur. Dat is een mechanisme dat al honderd jaar zo werkt. Daar hoef ik me niet druk om te maken. Het enige wat wij doen is ons keiharde best. Iedere keer voor punten voetballen en dat is wat we altijd doen, dus dat kunnen de supporters ook tegen Excelsior verwachten.''

Een overwinning tegen Excelsior zal al een flink stuk helpen. ''We hebben nu een aantal wedstrijden gespeeld waarin we het redelijk gedaan hebben. Niet meer dan dat, want we hebben nul punten behaald. Het redelijk doen is van secundair belang. Winnen helpt altijd en als dat in een stadsderby is, dan werkt dat dubbel zo goed'', aldus Pastoor.