Striptekenaar verliest kort geding van curator Strips! Museum Rotterdam

Het Rotterdamse stripmuseum was geen lang leven beschoren.

De striptekenaar die een rechtszaak aanspande tegen de curator van het failliete museum Strips! in Rotterdam krijgt van de rechter geen gelijk. Marc Scherbatevev zal geld moeten betalen om zijn werk terug te krijgen: 75 euro. Daar komen de proceskosten nu bij.

De striptekenaar leende net als 39 andere makers spullen in bruikleen uit aan het museum.

Na het faillissement liet de curator weten dat hij 75 euro moest betalen om die terug te krijgen. Daarom startte de striptekenaar een rechtszaak tegen de curator.

Volgens de curator heeft hij kosten moeten maken voor het uitzoeken van de tekeningen. De rechter geeft de curator gelijk.

Scherbatevev bracht in dat hij en de andere striptekenaars zelf hun werken hadden kunnen vissen uit de failliete boedel. De uitzoekkosten van de curator zouden niet nodig zijn.

Faillissement

Het stripmuseum aan de Wijnhaven was geen lang leven beschoren. Het ging in september 2016 open en in juli 2017 failliet